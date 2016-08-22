«Андерлехт» договорился с «Зенитом» о переходе Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может стать игроком «Андерлехта» этим летом.

Сообщается, что российский и бельгийский клубы уже достигли предварительной договоренности о переходе Ломбертса, который должен состояться до закрытия летнего трансферного окна. По информации источника, «Зенит», ранее требовавший за своего игрока 4,5 миллиона евро, может согласиться на снижение суммы.

В нынешнем сезоне Ломбертс не сыграл за «Зенит» ни в одном официальном матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.