Жулиано и Кариока вызваны в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного этапа ЧМ-2018 с Эквадором и Колумбией.

Стоит отметить, что в заявку национальной команды попали полузащитник «Зенита» Жулиано, а также бывший хавбек «Спартака» Кариока, выступающий на данный момент за «Атлетико Минейро».

Вратари: Алиссон («Рома»), Марсело Гроэ («Гремио»), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Жил («Шаньдун Лунэн»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Даниэль Алвес («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Марсело («Реал»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу»), Кариока («Атлетико Минейро»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Виллиан («Челси»).

Нападающие: Неймар («Барселона»), Габриэл Барбоза («Сантос»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»).