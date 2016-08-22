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Жулиано и Кариока вызваны в сборную Бразилии

22 августа 2016, 18:04
14

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного этапа ЧМ-2018 с Эквадором и Колумбией.

Стоит отметить, что в заявку национальной команды попали полузащитник «Зенита» Жулиано, а также бывший хавбек «Спартака» Кариока, выступающий на данный момент за «Атлетико Минейро».

Вратари: Алиссон («Рома»), Марсело Гроэ («Гремио»), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Жил («Шаньдун Лунэн»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Даниэль Алвес («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Марсело («Реал»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу»), Кариока («Атлетико Минейро»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Виллиан («Челси»).

Нападающие: Неймар («Барселона»), Габриэл Барбоза («Сантос»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»).

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Кариока Жулиано Тите
Комментарии (14)
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ГераХэвиЛОКО
1471878500
Куча из Китая. Им ничего не светит.
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Willow
1471879040
Кариока в сборной, Бубнов дождался.
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qweewqqweewq
1471879697
В спартаке фернандо хорошего игрока взяли, как уйдет в сборной окажется да ромуло с травмами затянул
Ответить
alexidj
1471880320
Карпин знал!
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egrrr
1471885703
Где Халк?
Ответить
frickmaster
1471885997
Бубнов негодует
Ответить
baltica
1471886785
Совсем всё плохо.
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Rorschach krym
1471887191
Все мельчают "короли футбола"
Ответить
Chesn0k
1471948871
Неплохое обновление, дугласа косты из баварии не хватает. Интересно будет посмотреть на результаты.
Ответить
mutabor0992
1472734213
Бутерный какой то состав.
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