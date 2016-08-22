Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» продлил контракт с Лунгу

    «Урал» объявил о продлении контракта с нападающим Чисамба Лунгу. 25-летний футболист подписал с екатеринбургским клубом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2017/18.

    «В следующем году у меня бы заканчивался контракт с «Уралом», и уже сейчас начались не очень приятные для меня разговоры: очень много людей звонили и говорили, чтобы я ни в коем случае не подписывал новый контракт с клубом, поскольку в декабре мне поступят горы предложений. Но я подписал новый контракт с «Уралом», чтобы, даже если и появится какое-то предложение от другой команды, то переговоры бы шли через «Урал».

    Я бы не хотел в декабре начинать эти разговоры и покидать команду просто так, свободным агентом. Я хочу, чтобы в случае моего ухода и «Урал» получил что-то за меня. Мне не безразличен этот клуб. Он для меня все. «Урал» привел меня в большой футбол, помог сделать мне имя, здесь верят в меня на протяжении шести лет, что я нахожусь в России. Это касается и всего клуба, и лично президента – Григория Викторовича. Поэтому я хочу быть честным до конца и продолжать выступать в Екатеринбурге, но даже если моя карьера и продолжится в другом месте, то я хочу, чтобы все переговоры проходили через клуб «Урал», – сказал Лунгу.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 августа 2016, 14:07

      Вот нормальные отношения. Не как в Кубани. И футболист не думает как бы себе получше контракт выбить, а чтоб и клубу что-то было в котором он вырос и получил практику после его возможного ухода. Если бы так везде относились то и не было бы ни лимита, ни скандалов между тренерами и игроками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:39

      Чиса, красавчик! Образцовое отношение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 августа 2016, 06:43

      Очень хорошо что пере подписали, а то всё отдавали и отдавали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Karpathian 22 августа 2016, 17:50

      Чиса свой в доску уже)))) его иногда можно в гринвиче встретить, кстати)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 22 августа 2016, 16:43

      Урал классно относится к своим футболистам. И футболисты отвечают тем же! Молодцы. Приятно читать такие интервью.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11