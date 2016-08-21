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    Карпин: «Это уже «Спартак» Карреры»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими впечатлениями от матча красно-белых против «Краснодара» (2:0).

    «Каррера присутствовал в команде уже при Аленичеве, и свои идеи он уже тогда до игроков доносил. Так, как сегодня играл «Спартак» – это уже «Спартак» Карреры.

    После забитого гола команда не встала, как могло показаться. Забили, и у игроков возникло нормальное желание сбавить темп и сыграть надежнее.

    «Краснодару» не хватает наглости фаворитов. Была попытка сыграть в прессинг в начале, но ничего больше они не смогли придумать. В первые 20 минут они ни разу не смогли накрыть защитников «Спартака» и сели на свою половину поля, но сейчас «Краснодар» привык владеть мячом, поэтому в обороне тоже не смогли сыграть уверенно», – считает Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.08.2016 20:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 августа 2016, 13:27

      Это еще работа Аленя, а дальше посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 22 августа 2016, 07:14

      Заслуженная победа Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 22 августа 2016, 02:15

      Мне кажется я не хуже бы комментировал исход матча

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 21 августа 2016, 21:16

      Спартак с победой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 21 августа 2016, 21:13

      Прям Кэп и адмирал....

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 августа 2016, 21:04

      Вольный пересказ с Матч ТВ ...

      1
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