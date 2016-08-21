ФНЛ. «Кубань» обыграла «Мордовию» и одержала первую победу в чемпионате

кубань купила матч.Только так этот клуб способен очки зацепить.
В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях благодаря дублю Арсена Хубулова взяла верх над «Мордовией» – 3:1. Отметим, что данная победа стала первой для краснодарской команды.
В других встречах «Тюмень» одолела «Тамбов», «Тосно» в большинстве уступил «Енисею», «Химки» и «Сокол» голов не забили.
Первенство ФНЛ. 9-й тур
Голы: 0:1 – Хубулов, 28; 0:2 – Олоя, 35; 0:3 – Хубулов, 67; 1:3 – Саркисов, 73.
Гол: 0:1 – Мамтов, 72.
Голы: 0:1 – Коротаев, 28; 1:1 – Гарбуз, 35; 1:2 – Кичин, 90 (с пенальти).
Удаление: нет – Комков, 67.