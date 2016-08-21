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    ФНЛ. «Кубань» обыграла «Мордовию» и одержала первую победу в чемпионате

    В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях благодаря дублю Арсена Хубулова взяла верх над «Мордовией» – 3:1. Отметим, что данная победа стала первой для краснодарской команды.

    В других встречах «Тюмень» одолела «Тамбов», «Тосно» в большинстве уступил «Енисею», «Химки» и «Сокол» голов не забили.

    Первенство ФНЛ. 9-й тур

    Мордовия – Кубань – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хубулов, 28; 0:2 – Олоя, 35; 0:3 – Хубулов, 67; 1:3 – Саркисов, 73.

    Тамбов – Тюмень – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мамтов, 72.

    Тосно – Енисей – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коротаев, 28; 1:1 – Гарбуз, 35; 1:2 – Кичин, 90 (с пенальти).

    Удаление: нет – Комков, 67.

    Химки – Сокол – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 18:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 22 августа 2016, 10:16

      кубань купила матч.Только так этот клуб способен очки зацепить.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 22 августа 2016, 00:06

      Тамбов опять не реализовал свои моменты.

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 21 августа 2016, 20:48

      УРА ТОВАРИЩИ!

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 августа 2016, 19:31

      НУ НАКАНЮЦТА!!!!

      3
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