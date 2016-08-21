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    «Локомотив» поздравил уволившегося Черевченко с днем рождения

    Московский «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Игоря Черевченко, который ушел в отставку на прошлой неделе, с 42-летием.

    «Мы поздравляем Игоря Геннадьевича с днем рождения! Желаем успехов в любых начинаниях, семейного счастья, позитивных эмоций, а также теплоты и заботы близких», — сообщил «Локомотив» на своем официальном сайте.

    Напомним, что одной из причин ухода Черевченко считается смена руководства в «Локомотиве», которая также произошла в этом месяце: на посту президента клуба Ольгу Смородскую сменил Илья Геркус.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.08.2016 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 21 августа 2016, 14:42

      Игорь,с днём рождения!

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