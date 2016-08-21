Рио-2016. Бразилия становится чемпионом Олимпийских игр

Мужская сборная Бразилии впервые в своей истории выиграла в мужском футбольном олимпийском турнире.

В финале домашней Олимпиады-2016 бразильцы обыграли команду Германии (1:1, пен – 6:5). Ключевым стал промах немца Нильса Петерсена, после которого Неймар принес победу своей команде.

Олимпийские игры-2016

Бразилия – Германия – 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пен. – 6:5

Голы: 1:0 – Неймар, 27; 1:1 – Майер, 59.

Бразилия: Вевертон, Маркиньюс, Дуглас Сантос, Родригу Кайу, Зека, Ренату Аугусту, Уоллас, Неймар, Габриэл Барбоза (Фелипе Андерсон, 70), Луан Виейра, Габриэл Жезус (Рафинья, 95).

Германия: Хорн, Гинтер, Зюле, Клостерманн, Л.Бендер (Премель, 67), С.Бендер, Гнабри, Майер, Тольян, Брандт, Зельке (Петерсен, 76).

Предупреждения: Зека, 30; Габриэл Барбоза, 44; Зельке, 49; Премель, 81; С.Бендер, 83; Зюле, 89.