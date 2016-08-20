Луческу: «Я доволен первым таймом, в отличие от второго»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча против ЦСКА (1:1).

— Только что в раздевалке я отметил, что доволен первым таймом, который мы провели активно. Он мне понравился, в отличие от второго. Во втором тайме мы сыграли не очень внимательно, было много потерь, что позволило сопернику контратаковать очень опасно. Нам нужно было играть флангами, а мы концентрировались на середине, где группировались все футболисты ЦСКА. Они перехватывали мяч и контратаковали. Приходилось возвращаться назад и в итоге где-то нам даже не хватило свежести. В первом тайме мы имели полное преимущество, создали 3-4 момента, которые могли реализовать, а во втором тайме играл была более равной. И мне кажется, судья в первом тайме допустил ошибку, не выдав вторую желтую карточку, и тогда бы все изменилось. Но это ни в коем случае не повлияло на конечный исход.



— Уход Нету и перемещение Кришито в центр — это была реакция на выход Ионова?

— Мы перевели Кришито в середину, чтобы мы быстрее выходили через него из обороны, и тогда были бы активны оба фланга. Другой вариант найти было сложно.