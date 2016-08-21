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    Чемпионшип. «Норвич» поделил очки с «Ипсвичем», «Ньюкасл» одержал победу над «Бристолем»

    В заключительном матче 4-го тура Чемпионшипа «Норвич» в гостях сыграл вничью с «Ипсвичем» – 1:1.

    Из других встреч отметим победы «Ноттингема Форест» над «Уиганом» со счетом 4:3 и «Ньюкасла» над «Бристолем», а также боевую ничью «Фулхэма» и «Кардиффа».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 4-й тур

    Ипсвич – Норвич – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джером, 26; 1:1 – Кнудсен, 45.

    Дерби Каунти – Астон Вилла – 0:0

    Бирмингем – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адамс, 24; 1:1 – Мэйсон, 47; 1:2 – Батт, 61; 1:3 – Бедварссон, 89.

    Блэкберн – Бертон – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конвэй, 25; 1:1 – Ирвин, 43; 2:1 – Галлахер, 61; 2:2 – Нэйлор, 88.

    Бристоль – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гэйл, 19.

    КПР – Престон – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэкфорд, 21; 0:2 – Оноуха, 52 (в свои ворота).

    Ноттингем Форест – Уиган – 4:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 6; 1:1 – Якобс, 11; 2:1 – Бурк, 53; 2:2 – Григг, 65; 3:2 – Бурк, 78; 3:3 – Григг, 86; 4:3 – Лам, 90.

    Рединг – Брайтон – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Свифт, 2; 1:1 – ван дер Берг, 8 (в свои ворота); 1:2 – Нокэрт, 46; 2:2 – Макшейн, 59.

    Ротерхэм – Брентфорд – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Уорд, 32.

    Фулхэм – Кардифф – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сессеньон, 44; 1:1 – Роллс, 60; 1:2 – Пилкингтон, 65; 2:2 – Макдональд, 86.

    Хаддерсфилд – Барнсли – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лоу, 27; 1:1 – Мэйсон, 47; 2:1 – Хогг, 90.

    Шеффилд Уэнсдэй – Лидс – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Антонссон, 63; 0:2 – Вуд, 85.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 15:50
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