Бубнов: «Кержаков может безболезненно заменить Лодыгина в воротах «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА поделился мнением о вратарской линии сине-бело-голубых.

«Заменит ли Мирча Луческу Лодыгина из-за его ошибок? Думаю, что нет. Да, вратарь ошибался в прошедшем матче с «Ростовом», но тренер мог заменить его уже в перерыве, если бы были серьезные претензии. Он этого не сделал, а встречу в итоге выиграли. Но конечно, если Лодыгин продолжит ошибаться, его вполне может заменить Михаил Кержаков, который уже адаптировался в команде, и если замена и произойдет, думаю, она пройдет безболезненно.

Но мне не кажется, что Лодыгин будет так сильно ошибаться в предстоящей встрече с ЦСКА, потому что нельзя сказать, что армейцы лучше «Ростова» играют в обороне. И если бы не удаление у ростовчан, питерцы, думаю, не выиграли бы ту встречу», – сказал Бубнов.