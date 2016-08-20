Веркаутерен: «Локомотив» остается самим собой, несмотря ни на какие изменения в клубе»

Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о подготовке к игре четвертого тура РФПЛ против «Локомотива», своих ожиданиях от предстоящего поединка, а также поделился информацией об адаптации в команде нападающих Джерри Мбакогу и Кристиано Паскуато.

– Недельная подготовка прошла хорошо, нам удалось вернуть в форму травмированных игроков. Много работы уделяется физическому состоянию новичков. Думаю, мы отлично готовы к этой игре.

– Жара, установившаяся в Самаре, влияет на ход подготовки?

– Нет. Самые интенсивные тренировки были у нас в начале недели. К концу недели мы сделали занятия немного короче, адаптировав себя к погодным условиям. Главное, чтобы игроки успевали отдохнуть и восстановить силы после тренировок.

– В «Локомотиве» сейчас большие изменения. Для вас эта команда – загадка?

– «Локомотив» остается «Локомотивом», что бы там не происходило. Это высококвалифицированная команда. В футбол играют не президент и тренерский штаб, а игроки. У них хороший подбор футболистов, так что ждем сложной игры.

– Как проходит адаптация Мбакогу и Паскуато?

– Они еще работают над тем, чтобы попасть в основную обойму, подтягивают свои физические кондиции. Нам нужно подготовить их, привести их к лучшему тонусу, а также вписать в игровую схему.