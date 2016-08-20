Рыжиков: «Моя ошибка надломила команду»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги домашнего матча 4-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:2).

«Мы проиграли из-за своих ошибок. Моя ошибка во втором тайме надломила команду. В большей степени, чем не забитый нами пенальти. Проигрывая, мы раскрылись, повторюсь, моя ошибка выбила команду из колеи. Во втором тайме минут 25-30 мы вообще не могли понять, во что играли. Лишь в последние 15 минут мы стали создавать голевые моменты. Хорошо вышел на замену Игорь Портнягин. Но жизнь продолжается, будем жить по принципу Оливера Кана: вышел из раздевалки и все забыл, настраиваемся на следующий матч в Оренбурге.

Взаимосвязь с Серхио Санчесом? Нормально у нас с ним все, видно, это квалифицированный защитник, но не все так просто. Да и по-русски я ему говорю: «Назад, вперед». Он понимает. Нет проблем. Пока мы ни одной команде в четырех турах по игре не проиграли. Все дело в наших мелких ошибках, которые используют соперники. Они и привели сегодня к голам в наши ворота.

Пока нет у нас командной химии, она появляется, но медленно. Не так быстро, как бы нам хотелось. Нужно время, нужно спокойно работать и делать выводы из ошибок. Лучше делать выводы из чужих ошибок. Наступаем на свои же грабли. Другого выхода у нас нет», – цитирует Рыжикова tatar-inform.ru.