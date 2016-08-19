Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимов пропустит матч с «Уфой» из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не сможет руководить командой в предстоящем матче 4-го тура чемпионата России с «Уфой». Сообщается, что 51-летний специалист не полетел в столицу Башкортостана и остался в Грозном из-за проблем со здоровьем.

    «К сожалению, состояние здоровья Рашида Рахимова вновь ухудшилось. У тренера опять повысилась температура, и он остался в Грозном. Сейчас он находится под присмотром врачей. В матче с «Уфой» командой будет руководить помощник Рахимова Игорь Ледяхов», – сообщил пресс-атташе «Терека» Казбек Хаджиев.

    Напомним, что Рахимов из-за плохого самочувствия пропустил матч 1-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 19 августа 2016, 20:37

      Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 августа 2016, 19:20

      Чё то часто

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 19 августа 2016, 17:40

      Желаем скорейшего выздоровление главному тренеру Терека !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 августа 2016, 17:12

      у уфы шанс взять очки появился

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11