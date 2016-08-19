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    Орлов: «Назначение Карреры в «Спартак» – это очередной «авось»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о назначении итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

    «Трудно сказать, это огромный риск. Ведь Массимо Каррера отвечал только за защитников у Конте, то есть он был помощником по игрокам обороны, а здесь ему надо атаку организовывать в московском «Спартаке». Трудно сказать, это тоже такой эксперимент довольно рискованный.

    Ну, как всегда, мы же русские люди, у нас какой главный девиз? Авось проскочит! Это очередной авось. Ну, посмотрим, пожелаем успехов. Что еще говорить», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    19.08.2016 13:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 19 августа 2016, 20:30

      во как.тогда совету директоров надо было спросить мнение господина орлова при назначении карреры главным тренером.

      1
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      Рейтинг: +76

      takca 19 августа 2016, 16:04

      Луческу в 71 год это не авось ведь рядом постоянно переводчик и врач они и руководят зеней а Массимо нормально работал в Италии

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 19 августа 2016, 15:50

      ГЕНА иди нах.... в свой курятник и там умничай, когда перестанешь всякую х...ю с телека нести во время матчей, тогда тебя может и послушаем....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Arn 19 августа 2016, 15:32

      А Маур тоже был простом аналитиком и что?

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 августа 2016, 15:27

      Спартак - это клуб по отмыванию денег, все эти телодвижения со сменой тренера - показуха, пыль в глаза. Тренерам в Спартаке вход в бухгалтерию категорически запрещен. А без бухгалтерии не работает отдел кадров. А без кадров результата не будет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      смек 19 августа 2016, 15:15

      Если Орлов переживает, значит правильно назначили! Будет комментировать как голы зениту забиваются

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 августа 2016, 14:29

      Самый главный Авось-федун.и окружил себя такими же Авосями.рыбка с головы гниет..

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 19 августа 2016, 14:28

      Меня одного бесит, как Орлов комментирует матчи ?

      6
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > Alessandro_grande 19 августа 2016, 14:58

      Он начал раздражать многих. А Спартак задевает чуть не ежедневно.

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Alessandro_grande 19 августа 2016, 20:31

      нет.он бесит всех

      1
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      Рейтинг: +2281

      Бриг > Alessandro_grande 19 августа 2016, 23:51

      таких придурков много. полегчало?

      0
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      Рейтинг: +146

      serega99 19 августа 2016, 14:28

      Все по делу сказал. Посмотрим, как Каррера себя проявит.

      1
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      Рейтинг: +121

      vog 19 августа 2016, 14:19

      А назначение Луческу не авось?

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