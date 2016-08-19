Анчелотти раскритиковал поведение Рибери в матче с «Боруссией» Д

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти остался недоволен поведением полузащитника Франка Рибери в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0).

Напомним, что в одном из эпизодов Рибери ударил локтем защитника дортмундцев Феликса Пасслака.



«Я поговорил с Рибери на этот счет и мне кажется, что он понял меня хорошо. Такие действия опасны, необходимо отказаться от них», – сказал наставник.

Отметим, что многие болельщики посчитали действия француза умышленными, за что он подвергся критике.