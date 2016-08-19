Мещеряков: «Черевченко уволился сам»

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскрыл детали увольнения Игоря Черевченко, а также прокомментировал информацию о возможной продаже акций клуба.

– Черевченко уволился сам или был уволен и получил компенсацию?

– Сам уволился. После игры с “Томью” он позвонил: “Анатолий, всю ночь не спал, принял решение”. И у меня, честно говоря, до сих пор нет понимания, почему это произошло.

– Как прокомментируете сообщения о том, что бизнесмен Борис Ротенберг купит акции клуба?

– Слухи не комментирую. Но мы рады любому партнеру, который будет заинтересован в развитии “Локо”.