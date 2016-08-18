Мельгарехо: «Спартаку» необходимо показать, кто в доме хозяин»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился своими ожиданиями перед матчем 4-го тура Преьмер-лиги против «Краснодара».

«Знаем, что краснодарцы будут стараться навязать свой стиль игры и максимально осложнить нам жизнь. Но спартаковцам необходимо с первых минут показать им, кто в доме хозяин. Да, будет непросто. Могу так говорить хотя бы потому, что не раз участвовал в краснодарском дерби, выступая за «Кубань». Но сегодня играю за «Спартак», и все мои мысли о том, чтобы в воскресенье, если доверит тренер, принести максимальную пользу нашей команде и порадовать наших многочисленных и верных болельщиков. Что касается их горячей поддержки — в ней я ни на йоту не сомневаюсь!», – заявил Мельгарехо.