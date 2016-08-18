Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Партизани»

«Краснодар» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы разгромил албанский «Партизани» со счетом 4:0.

Краснодарцы решили все свои проблемы еще в первом тайме – отличились Жоаозиньо, Федор Смолов и Артур Енджейчик. Во второй половине хозяева добавили еще один гол – в собственные ворота мяч отправил Краснихи.

Ответный поединок состоится через неделю в Албании.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Краснодар (Россия) – Партизани (Албания) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 18 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 27; 3:0 – Енджейчик, 45; 4:0 – Краснихи, 73 (в свои ворота).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Жоаозиньо, Ахмедов (Эбуэ, 66), Перерйра (Газинский, 62), Каборе, Ари, Смолов (Торбинский, 76).