Нигматуллин: «В молодежной сборной России не хотят сталкивать лбами Митрюшкина и Селихова»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу расширенного списка молодежной национальной команды.

«Составитель расширенного списка молодежной сборной наверняка больше ориентировался на того, кто будет в основном составе, нежели на тех, кто будет в запасе. В молодежных сборных так бывает – когда вызывают того, кто толком не играет потому, что пока не тянет высшую лигу.

Конечно, отсутствие Антона Митрюшкина немного удивительно, но здесь не надо искать какого-то скандала. Возможно, это говорит о том, что за ним не следят руководители молодежной сборной или не хотят сталкивать его лбами с Александром Селиховым, считая последнего безоговорочным номером один на данный момент», – сказал Нигматуллин.