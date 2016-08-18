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    «Локомотив» может заявить Лоськова в качестве игрока

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов может быть заявлен за московский клуб в качестве футболиста. Напомним, ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России вошел в тренерский штаб железнодорожников.

    «Обсуждается вопрос заявки Лоськова за «Локомотив» в качестве футболиста. Это было бы интересно всем – и самому Дмитрию, и болельщикам. Причем, возможность того, что Лоськов может войти в заявку «Локомотива» обговаривалась еще в прошлом году», – рассказал источник, близкий к клубу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.08.2016 12:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Jeleznodorojnik 18 августа 2016, 23:42

      Играющий тренер все возможно

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 августа 2016, 16:17

      ЕЕЕЕЕЕ!!! Не ужели Дима станет рекордсменом РФПЛ и проведет свой прощальный матч!!!! нам его оочень не хватает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 18 августа 2016, 15:10

      и Онопко с ним на пару

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > MadPampers 18 августа 2016, 15:38

      будет внушать врагу ужас одним своим видом )

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 18 августа 2016, 14:59

      Ну нет. Не будет он играть. 42 года же. А вот в тренеры - почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 18 августа 2016, 13:38

      Видимо что-то с лицензиями не так или еще какие проблемы, в роли тренера не получается, заявим игрока и будет он тренировать)

      -2
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 18 августа 2016, 13:36

      но я уверен, что недостаток скорости он спокойно компенсирует мастерскими передачами

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 18 августа 2016, 13:36

      скорее всего для прощального матча

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 18 августа 2016, 13:29

      Го еще Черевченко. Как раз - защитник и полузащитник будет, да еще и с паспортом. Останется только напа подписать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > 18JG 18 августа 2016, 13:48

      Бородюка))

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2016, 13:07

      хоть нормальные проводы ему сделают надеюсь)

      2
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 18 августа 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это ещё что за российский Тотти?

      -5
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      Рейтинг: +33707

      zra78 > GoldPlayFIFARus9 18 августа 2016, 14:22

      Тотти не Тотти,а один из лучших плеймейкеров России

      2
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