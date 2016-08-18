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    Адвокат: «Приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу»

    Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат заявил, что был бы не прочь вернуться в российский футбол и принести ему только пользу.

    – Хотели бы вернуться в Россию?

    – Не хочу, чтобы мои слова воспринимались так, будто я напрашиваюсь. Все зависит от желания клубов. Но возможно, приезд такого опытного тренера, как я, мог бы помочь российскому футболу. Как думаете?

    – Наверняка. Из «Спартака», «Локо» или «Ростова» к вам не обращались?

    – Нет. Не знаю почему -– это не ко мне вопрос. Мы же не знаем, что там происходит за кулисами.

    – Но из «Зенита» наверняка звонили после того, как Виллаш-Боаш объявил об уходе?

    – От моей кандидатуры отказались еще несколько лет назад. Когда Спаллетти покидал Питер, вроде бы обсуждали мое возможное возвращение, но приняли решение: «Нет, Дик нам не нужен». С тех пор как меня уволили из «Зенита», из клуба не последовало ни одного звонка.

    – Почему в клубе забыли о самом успешном в истории тренере?

    – Мне бы самому хотелось знать, что произошло. Хотя это уже и не так важно. Клуб подписал Луческу. Отличный специалист, очень успешный. Вот только он старше меня на три года!

    – Вы как-то сказали, что из «Зенита» вам не звонят потому, что все ключевые кадровые решения в клубе находятся в руках Жорже Мендеша и его команды.

    – Не знаю, что происходит на самом деле. Мендеш – могущественный человек. Полагаю, в «Зените» он прежде всего принимал решения по игрокам: какие из них могут перейти в клуб, а какие – нет. Но сейчас он уже не участвует в зенитовских делах. Повторюсь: я не напрашиваюсь и никогда этого не делал. Будет предложение – будет и повод для размышления.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    18.08.2016 12:19
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 августа 2016, 19:44

      Пусть турецкому "поможет".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 августа 2016, 18:28

      Дик от скромности не умрет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 18 августа 2016, 16:53

      Если бесплатно только.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 августа 2016, 16:22

      Адвокат, бабло в казино что ли все просрал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 18 августа 2016, 16:17

      Да бабло у меня кончилось - хотелось бы пополнить запасы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 августа 2016, 15:55

      Самомнение зашкаливает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 августа 2016, 12:28

      "– Не хочу, чтобы мои слова воспринимались так, будто я напрашиваюсь. "
      НЕ напрашивается.... А как это называется ???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 > Докторо123 18 августа 2016, 12:34

      Тонкий намёк.

      -1
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