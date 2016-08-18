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    Черчесов: «Лимит на легионеров в России своеобразный»

    Новый наставник сборной России Станислав Черчесов детально рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

    «К разговорам о лимите на легионеров я отношусь спокойно. Понятно, что должен быть шанс у россиян, чтобы они играли. Но лимит, конечно, у нас своеобразный; если бы, условно, был лимит «8+17», «9+16» или даже «10+15», то лишних легионеров в командах было бы меньше, «8+17» – было бы вообще оптимально. Это мои чисто философские рассуждения. Министр спорта уже сказал, что остается нынешний лимит, значит, обсуждать его сейчас не надо.

    Условная схема «8+17» значит, что иностранцев может играть больше, но не значит, что так будет точно, ведь россияне могут выиграть конкуренцию у легионеров. А то, что лимит в какой-то степени нужен, – это обязательно», – сказал специалист.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 11:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 августа 2016, 13:48

      Убрать вообще!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 августа 2016, 13:10

      Если не будет лимита, то будут появляться не только таланты, но и упорные трудяги

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > APchelov 18 августа 2016, 14:46

      А что мешало Давыдову трудиться, когда он уже попал в основу? И таких примеров тьма.

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 11:57

      Лимит вообще нужно убрать, пусть будет высокая конкуренция, может Российские футболисты начнут рваться в Европу играть

      3
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      Рейтинг: +371

      ASG > Alessandro_grande 18 августа 2016, 12:24

      мало того, что выпустят на поле, они думают, что они важный и не заменимые. Эта гордыня портит наш футбол.

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