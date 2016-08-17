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Петреску: «Не верю, что игроки «Кубани» меня «сливают»

17 августа 2016, 22:29
2

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился наблюдениями после ничьи в 8-м туре ФНЛ с «Сибирью».

– Особо говорить нечего, нет слов.

– Ходят слухи, что некоторые игроки специально «сливают» вас в матчах. Верите ли вы в это?

– Я не верю в это. Я не верю, что футболист может играть против клуба, не против меня даже. Я ни с кем не ссорился и не ругался, но если во мне проблема, то... я не знаю...

– По тренировкам какая атмосфера? Почему команда в кризисе?

– Здесь целый букет, так и не скажешь. Можно свалить на отсутствие удачи, что даже с пенальти не забиваем. Может, игроки потеряли уверенность, потому суетятся. Все команды играют от обороны, и нам трудно их вскрывать. Это нам не на пользу. Конечно, так пропускать голы и играть после забитого мяча нельзя.

– Вы видите выход из ситуации?

– Сейчас сложно сказать после игры, делать какие-то выводы. Выход есть всегда, надо успокоиться

– Вас активно поддерживают болельщики на трибунах. Известно, что была встреча с руководством. Поставлен ли вам какой-то ультиматум?

– Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Мое состояние не очень хорошее сейчас.

– Но вы встречались ли вы с руководством? И была ли у вас какая-то информация о дозаявке игроков?

– Мне было сложно готовиться к этой игре. Была сложная неделя, много разговоров. То я тренер, то я не тренер. По игрокам тоже самое – они в подвешенном состоянии. Они даже приехали на стадион – ждали, что могут играть, но не случилось.

– В своей тренерской карьере вы оказывались в таких ситуациях? И вы хотите остаться тренером «Кубани»?

– Нет, не сталкивался даже в самых дурных снах. У меня три неудачных матча подряд никогда не было, не говоря о такой серии. Я очень хочу быть тренером «Кубани», я все бросил ради этого. Я очень надеюсь, что что-то сдвинется с мертвой точки. Я все оставил в Китае ради «Кубани», поскольку дорожу городом и командой. Финансовый вопрос меня не интересовал. Сейчас нужен всплеск.

– Ощущаете ли вы поддержку руководства на 100 процентов?

– Не комментирую.

– Можно ли сказать, что выход из этой ситуации лежит не на поле и не в тренировках?

– Что касается тренировочного процесса, то игроки выглядят очень хорошо, когда на них ничто не давит. Что-то ломается, когда они выходят на матчи. Я их не узнаю.

– Впереди сложные выезды. Нет ли желания перед этим сходить куда-то с командой и абстрагироваться от проблем? И как вы рассматриваете перспективы в Кубке России?

– Я сожалею, но кубковые матчи – не приоритет для нас. Эти три выезда очень тяжелы для нас, нужно думать о предстоящем матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Cибирь Петреску Дан
Комментарии (2)
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арейская
1471471424
Должна заиграть команда, всё-же в высшей лиге играли и Петреску пока не надо трогать, он способен найти выход из ситуации
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отдай мои вещи
1471533260
клуб сливают, две команды из одного региона - накладно, честно- жаль
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