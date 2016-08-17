Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев и Вандерсон пропустят около 2,5 месяцев из-за травм. Об этом сообщил главный тренер «быков» Олег Кононов.

«У нас непростая ситуация, сейчас достаточно много игроков травмированы. И нам бы очень хотелось, чтобы наши фанаты поддерживали нас своим присутствием на стадионе как завтра, так и в будущем. У нас сложилась серьезная ситуация по Вандерсену, который пропустит около 2,5 месяцев, так же как и Павел Мамаев, который получил мышечное повреждение на предыгровой тренировке. Эти футболисты являются по сути одними из лидеров, они делали результат и без них будет сложно.

Но есть и положительная динамика. Вячеслав Подберезкин уже будет тренироваться в общей группе, Марат Измайлов должен вернуться через 5-6 дней, через 7-10 – Ибраима Бальде. У нас были варианты по приобретению нескольких новых атакующих футболистов, и, посоветовавшись с руководителями, мы пришли к выводу, что у нас много игроков. Будем выходить из ситуации без приглашения новичков, мы рассчитываем на ребят, которые у нас есть», – сказал Кононов.