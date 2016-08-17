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    Ананко: «От возвращения в «Спартак» не отказался бы»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко, покинувший клуб нынешним летом по причине недопонимания с бывшим рулевым Дмитрием Аленичевым, подчеркнул, что не против вновь войти в тренерский штаб красно-белых. Напомним, что москвичи сегодня должны назвать имя нового главного тренера. В настоящее время командой руководит исполняющий обязанности наставника Массимо Каррера.

    – Возможен вариант, при которым вы вернетесь в «Спартак»?

    – Не откажусь.

    – Уже были какие-то диалоги с представителями клуба?

    – Пока без комментариев.

    Источник: Life

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    17.08.2016 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 августа 2016, 20:59

      а что-ж он с аленичевым не поделил-то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ананко,Ананидзе,да что не так со Спартаком?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +71

      brutus6666 > андрей андреев 17 августа 2016, 23:07

      Что не так с тобой , если на таком заостряешь внимание ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > brutus6666 18 августа 2016, 08:23

      палится он)

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hellkid 18 августа 2016, 16:17

      Вообще то это была шутка

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > brutus6666 18 августа 2016, 16:17

      Вообще то это была шутка

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 17 августа 2016, 16:32

      аленичева вернут обратно - это будет номер!

      1
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