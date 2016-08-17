Лоськов и Хапов проводят дебютную тренировку в «Локомотиве»

Экс-футболисты «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Заур Хапов начали работу в тренерском штабе железнодорожников под руководством исполняющего обязанности наставника Олега Пашинина. Об этом рассказал спортивный директор красно-зеленых Игорь Корнеев.

«Очень приятная новость для нас, для болельщиков команды. В «Локомотив» вернулись Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. Сегодня они проводят первую тренировку в штабе Олега Пашинина. Момент очень важный. Дмитрий Лоськов – легенда клуба. У него есть амбиции стать тренером, для него это неоценимая практика.

С Олегом Пашининым поговорили. Судя по его реакции, реакции тренерского штаба и игроков – для всех это приятная новость. Добро пожаловать в клуб!» – сказал Корнеев.