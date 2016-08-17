Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стогниенко: «В ближайшие несколько лет Акинфеев должен оставаться первым номером сборной»

    Известный журналист Владимир Стогниенко затронул тему вратарской позиции в сборной России.

    «Мы все понимаем, что, если здоров Игорь Акинфеев, то задача тренера – просто выбрать конкурентов. Не того, кто должен непременно его вытеснить из ворот, а того, кто теоретически может подменить. В ближайшие несколько лет Акинфеев по-прежнему будет твердым первым номером. Сейчас выбор пал на Джанаева и Крицюка. Вполне возможно, кто-то из них даже появится на поле в ближайших матчах.

    Вызов вратаря «Краснодара» сюрпризом не стал. Он неплохо начал этот сезон, потому его приглашение вполне себе обоснованно. Что касается отсутствия Лодыгина, то Юрий не очень удачно выступает в последнее время – вспомните хотя бы эти странные выносы мяча в матче с «Ростовом». Но думаю, что если он наберет форму, в сборную его вызывать еще будут», – заявил Стогниенко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2016 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 августа 2016, 17:25

      Пусть он будет номером один, но на ворота пора ставить другого вратаря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2016, 13:39

      Забазарили про Джанаева, да выручил вчера, да достоин вызова, но Игорь на Евро выручал, с Англией бы продули если бы не он.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 17 августа 2016, 13:26

      Чего мелочиться то, давай Березуцких с Игнашевичем в сборную, чтобы было на кого списывать дырки Акинфеева.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 17 августа 2016, 11:38

      Да регрессирует ваш хвалёный Акинфеев, нет уверенности в крепости в ворот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 августа 2016, 10:05

      Джанаев вчера отлично стоял против Аякса! Рад что его взяли в сборную, заслужено!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Сергей Свояк 17 августа 2016, 10:44

      поддерживаю! Джанаев вчера впечатлил! если бы не он, Ростов бы проиграл

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Сергей Свояк 17 августа 2016, 11:31

      Он не только вчера, а весь прошедший сезон так простоял. А в Спартак ему нельзя. Он там уже был, и это чуть не стоило ему карьеры.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11