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    Федун отказался предоставить Бердыеву в «Спартаке» полный контроль за трансферами

    Стали известны основные причины срыва подписания «Спартаком» контракта с Курбаном Бердыевым. Владелец красно-белых Леонид Федун отказался принимать условия специалиста касательно руководства клубом.

    Тренер хотел, чтобы на всех ключевых постах в «Спартаке» работали его люди. Бывший наставник «Ростова» также настаивал на полном ведении трансферной политики. Помимо этого специалист хотел полностью контролировать клубную академию.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2016 09:30
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 августа 2016, 11:44

      Клубная академия Спартака давно на откатах кормит своих сотрудников - никто не отдаст такую кормушечку. И трансферы - у Федуна в Спартаке сложилась система как в госкорпорациях - а тут чувак слева пришел, и решил у них отобрать их "маленькие" откатные радости:)

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 августа 2016, 17:04

      пока пирдун у руля спартака команда будет такая

      4
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 17 августа 2016, 15:55

      Пошёл этот Федун-пердун ко всем чертям...Перестать ходить на Спартак,может тогда дойдёт до Нольтрофеича...

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 17 августа 2016, 15:43

      Это не тренер, а коммерческий директор... Пердун, не мог на такое пойти...))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2016, 14:26

      Не, а Федун как хотел? позвать Бердыева и ты типа только ничего не трогай, состав за тебя определять будут, игроков тебе подсовывать будут, решения по игрокам за тебя принимать будут (Аленечев уже показывал как он хорошо "заглатывал" решения по игрокам которые не он принимал), а да вот держи еще свисток если что свистеть будешь и если что случиться ты единственно крайним будешь!!
      Пусть тогда Сашу Грей в тренера возьмет, она то хорошо заглатывает.

      4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > FanatSerj 17 августа 2016, 15:44

      Хорошо выразил мысль))

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 17 августа 2016, 14:00

      С этим П(Ф)ердуном "Спартак" и дальше будет с@сать во всех турнирах.)

      2
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      Рейтинг: +25

      Макс В 17 августа 2016, 13:45

      Одного не пойму. Неужели с ним предварительные переговоры не вели? Если уж позвали, значит были в курсе его условий.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 августа 2016, 13:33

      Все что Бог делает,все к лучшему-нельзя все зацикливать на одном человеке.Слишком сильно потом упасть можно.Пусть все идет своим ходом.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 августа 2016, 13:11

      Бердыев слишком много хочет

      -3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Den Bull 17 августа 2016, 17:06

      БЕРДЫЕВ хотел команду из спартака делать, не то что одно название

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 августа 2016, 12:45

      Пусть сам тогда тренирует

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