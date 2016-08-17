Федун отказался предоставить Бердыеву в «Спартаке» полный контроль за трансферами

Стали известны основные причины срыва подписания «Спартаком» контракта с Курбаном Бердыевым. Владелец красно-белых Леонид Федун отказался принимать условия специалиста касательно руководства клубом.

Тренер хотел, чтобы на всех ключевых постах в «Спартаке» работали его люди. Бывший наставник «Ростова» также настаивал на полном ведении трансферной политики. Помимо этого специалист хотел полностью контролировать клубную академию.