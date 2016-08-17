Федун отказался предоставить Бердыеву в «Спартаке» полный контроль за трансферами

Клубная академия Спартака давно на откатах кормит своих сотрудников - никто не отдаст такую кормушечку. И трансферы - у Федуна в Спартаке сложилась система как в госкорпорациях - а тут чувак слева пришел, и решил у них отобрать их "маленькие" откатные радости:)
Стали известны основные причины срыва подписания «Спартаком» контракта с Курбаном Бердыевым. Владелец красно-белых Леонид Федун отказался принимать условия специалиста касательно руководства клубом.
Тренер хотел, чтобы на всех ключевых постах в «Спартаке» работали его люди. Бывший наставник «Ростова» также настаивал на полном ведении трансферной политики. Помимо этого специалист хотел полностью контролировать клубную академию.