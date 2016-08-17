Торрес: «Ливерпуль» продавал меня в «Челси» в статусе предателя»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что в свое время при переходе из «Ливерпуля» в «Челси» мерсисайдцы придали ему образ предателя.

«Ливерпуль» тогда хотел приобретать новичков и строить новую команду. Мне было 27 лет и я понимал, что для строительства нового клуба потребуется несколько лет, а может и десять. Я не мог столько ждать. «Ливерпуль» до сих пор строит команду. А меня продали в «Челси» как предателя. Клуб не хотел, чтобы его обвинили в продаже лидера, вот и нашли виновного», – заявил Торрес.