«Анжи»: «Не ведем никаких переговоров о трансфере Тигиева в «Зенит»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Георгия Тигиева в «Зенит».

– Что вы сказали? Хорошо, что я сидел. Иначе попросил бы себе табуретку, чтобы присесть.

– Настолько поражены такой новостью?

– Да, поражен. А почему он уходит? Какая сумма выкупа написана в новости?

– Около 1 миллиона евро.

– Около… Ясно. Не знаю, на данный момент никаких переговоров нет. Наверное, если бы что-то было, мы бы об этом как-то узнали. Тигиев живой человек. Его нельзя просто так купить и переносить, как кота в мешке в «Зенит». В любом случае всегда сначала идет диалог.

– Его не было?

– На данный момент – нет. Когда получим официальную бумагу, будем комментировать. Пока ничего нет. У господина Митрофанова есть мой номер телефона, электронную почту клуба все тоже знают.