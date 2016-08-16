Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев в ближайшее время проведет переговоры с Федуном

    Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев намерен обсудить вопросы о своей работе в «Спартаке». Отмечается, что 63-летний специалист планирует провести телефонные переговоры с президентом московского клуба Леонидом Федуном.

    В ходе переговоров стороны обсудят кандидатуры, которые могут занять руководящие должности в стане красно-белых. Ранее сообщалось, что Бердыев хочет пригласить на ключевые посты в клуб своих людей.

    Ожидается, что после этого будет принято окончательное решение о работе Бердыева в «Спартаке».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2016 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 16 августа 2016, 20:06

      Всё абсолютно ясно. А страсти разжигают журналисты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 20:04

      Переговоры по телефону))
      что-то новенькое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 16 августа 2016, 19:54

      Бердыев, отправь Федуна в отставку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 16 августа 2016, 19:47

      САНТА-БАРБАРА какая то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Akavoi 16 августа 2016, 19:45

      Долго, очень долго идут переговоры...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 августа 2016, 19:40

      Пора закрыть эту тему! Либо Бердыев в Спартаке, либо нет! Пора ставить точку!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2016, 19:36

      Пикантная ситуация из Ростова уже ушел, а в Спартак еще не пришел.
      Удачи Курбан Бекиевич!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 16 августа 2016, 19:25

      все оставляем Карреру...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > alexidj 16 августа 2016, 19:29

      понтов? 15 лет без побед..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 16 августа 2016, 19:21

      Надоели переговоры. Решить не могут.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11