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    Читатели «Бомбардира» считают, что Бердыева ждет скорая отставка в «Спартаке»

    По итогам голосования, проходившего на «Бомбардире», большинство читателей высказалось за то, что экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева ждет скорая бесславная отставка в качестве главного тренера «Спартака». За данный вариант проголосовало 27 процентов пользователей.

    Отметим, что мнения разделились не кардинально – все четыре варианта ответа по количеству набранных голосов находятся достаточно близко к друг другу. Так, 26 процентов считают, что красно-белых с 63-летним специалистом ждет регулярная борьба за место в Лиге чемпионов. За вариант, при котором столичный клуб ждет слава, почет и чемпионство отдали свои голоса 24 процента. Ну, а тех, кто считает, что «Спартаку» светит максимум место в Лиге Европы, набралось 23 процента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 16:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 августа 2016, 13:11

      Как оказалось даже скорее, чем думали. 0 дней тренером.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 августа 2016, 20:32

      с его поведением он может и не приступить к обязанностям

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 16 августа 2016, 20:09

      Я против Бердыева!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 16 августа 2016, 20:05

      Поживем увидим!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1298

      Taps 16 августа 2016, 19:59

      Сначала в команде надо вычистить всю гниль,
      а потом приглашать приличного тренера.

      0
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 16 августа 2016, 19:05

      Делим шкуру неубитого медведя? О каком вообще будущем в Спартаке Бердыева может идти речь, когда вообще еще неизвестно появится он там или нет? А о его желании вообще тренировать Спартак и главное добиться хоть сколько приемлемого результата очень красноречиво говорит его сегодняшнее положение. А именно то что он, несмотря на свою недавнюю отставку продолжает работать именно с Ростовом

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 16 августа 2016, 17:41

      Совершенно справедливо, Романцев лучший вариант, но возраст!?

      1
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк > agrmark 16 августа 2016, 18:07

      Романцев на 9 лет моложе Луческу и на 5 лет моложе Вергера

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 августа 2016, 17:25

      Ещё контракт не подписал,а уже отставку пороча))

      0
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 16 августа 2016, 17:01

      Походу наугад выбирали ответы, больно уж близкие цифры

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 16:57

      Пусть в бомжатню идет.
      Не нужен он Спартаку.

      -3
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