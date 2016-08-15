Михайлович: «Берлускони всегда хотел тренировать «Милан»

Экс-тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал о причинах своего увольнения из команды и отношениях с президентом клуба Сильвио Берлускони.

«Никто не понял этого. Берлускони является не только самым успешным президентом «Милана», но еще и его фанатом. Когда эти два человека конфликтуют, у команды возникают проблемы. Он всегда хотел тренировать команду и никогда не скрывал своего мнения. Но состав всегда выбирал только я. Берлускони сказал много плохого в мой адрес, но я все равно благодарен ему», – заявил Михайлович.