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    ЦСКА намерен продать Караваева в «Спарту»

    Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев близок к переходу в пражскую «Спарту». По информации «Бомбардира», руководство московского клуба намерено продать российского футболиста, так как получило выгодное предложение. Отметим, что в контракт игрока будет включен пункт обратного выкупа в течение ближайших трех трансферных окон.

    В прошедшем сезоне Караваев на правах аренды выступал за «Яблонец», где в 29 матчах чемпионата Чехии забил три гола и заработал две желтых карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 14:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 15 августа 2016, 23:54

      ага, в команде ведь есть супер края Набабка-Щенников.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 августа 2016, 16:13

      Щенников, любовь Слуцкого не продаётся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 августа 2016, 15:22

      Там хоть играть будет стабильно,

      6
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 15 августа 2016, 15:01

      пусть лучше в Чехии поиграет, а то ведь в России сразу зажрётся)))

      5
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      Рейтинг: +312

      Zly > petrovich666 15 августа 2016, 15:09

      Не думаю...место в обороне по наследству передается, поэтому изменений у цз ждать не стоит

      0
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