ЦСКА намерен продать Караваева в «Спарту»

Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев близок к переходу в пражскую «Спарту». По информации «Бомбардира», руководство московского клуба намерено продать российского футболиста, так как получило выгодное предложение. Отметим, что в контракт игрока будет включен пункт обратного выкупа в течение ближайших трех трансферных окон.

В прошедшем сезоне Караваев на правах аренды выступал за «Яблонец», где в 29 матчах чемпионата Чехии забил три гола и заработал две желтых карточки.