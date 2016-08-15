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    Кирьяков: «У Черчесова есть авторитет, в отличие от Слуцкого»

    Тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков доволен тем, что главную команду страны возглавил именно Станислав Черчесов.

    «У него все есть, чтобы возглавлять национальную команду, и амбиции прежде всего. К тому же в сборной у него будет авторитет, как у бывшего игрока национальной команды, в отличие от Слуцкого. Поэтому вряд ли будут возникать какие-то скандальные ситуации, здесь все будет по-другому, и, надеюсь, он будет держать в ежовых рукавицах наших футболистов.

    Задачи можно ставить любые, но вообще, думаю, ближайшая цель – вернуть надежды наших болельщиков после неудачного выступления на Евро-2016. Это надо будет сделать в ближайшем будущем, чтобы команда в товарищеских матчах предстала совсем в другом облике.

    Кроме того, важен Кубок Конфедераций в плане игры и результата, после него можно будет более конкретно ставить задачи», – сказал Кирьяков.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2016 10:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 4 сентября 2016, 10:22

      такой бред. Слуцкий не заслужил авторитет за все проведенные годы?!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2016, 17:29

      "Черчесов будет держать игроков в ежовых рукавицах", если игроки сами
      согласятся войти в состав сборной РФ.

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 15 августа 2016, 14:35

      На авторитете далеко не уедешь. Игрокам он по-барабану. Не нравится как бегаю, играю? До свидос, буду в клубе сидеть на лавке и получать бабло......

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 августа 2016, 14:11

      С кижалом будет ходить наверное для "авторитета".

      -2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 августа 2016, 12:39

      Думаю играть будут те же кто провалил последние 3 турнира сборной а изменится только тренер который будет не качаться на кресле а сидеть такой с надутыми усами строгий престрогий - а толку? Правильно ни-ка-ко-го. Парни кто знает какой парашют ему назначили когда в шею попрут из сборной(?)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 15 августа 2016, 12:32

      После драки, кулаками не машут.

      -3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 августа 2016, 11:56

      Болтология. Ничего он не изменит.
      Послушал его слова на объявлении его главным тренером - вода, водой.
      Абстракция в чистом виде...

      8
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 августа 2016, 11:54

      Диктатор подойдёт нашей команде

      -3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 15 августа 2016, 11:44

      Слуцкий вообще то чудом вытащил сборную когда уже никто не верил и шансов практически не было.Так что называть его недотренером не профессионально.Черчесов конечно пожёстче будет.Но думаю как минимум половина сборников всётаки останется.С нуля команду не возможно будет построить.

      3
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 11:17

      Ага + усы

      -2
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