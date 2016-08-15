Кирьяков: «У Черчесова есть авторитет, в отличие от Слуцкого»

такой бред. Слуцкий не заслужил авторитет за все проведенные годы?!
Тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков доволен тем, что главную команду страны возглавил именно Станислав Черчесов.
«У него все есть, чтобы возглавлять национальную команду, и амбиции прежде всего. К тому же в сборной у него будет авторитет, как у бывшего игрока национальной команды, в отличие от Слуцкого. Поэтому вряд ли будут возникать какие-то скандальные ситуации, здесь все будет по-другому, и, надеюсь, он будет держать в ежовых рукавицах наших футболистов.
Задачи можно ставить любые, но вообще, думаю, ближайшая цель – вернуть надежды наших болельщиков после неудачного выступления на Евро-2016. Это надо будет сделать в ближайшем будущем, чтобы команда в товарищеских матчах предстала совсем в другом облике.
Кроме того, важен Кубок Конфедераций в плане игры и результата, после него можно будет более конкретно ставить задачи», – сказал Кирьяков.