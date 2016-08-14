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    Канунников: «Ничья со «Спартаком» – справедливый результат»

    Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал результат матча против «Спартака» (1:1).

    — В первом тайме начали очень здорово, и я в начале должен был забивать. Но не повезло. Территориально они владели мячом, но немного неправильно играли наши нападающие, потому что они высоко находились, и опорный полузащитник постоянно находился один с мячом. Во втором тайме стали немного опускаться ниже и более компактно действовать, тем самым при каждой возможности убегали в контратаку. В целом, и у них были моменты, и у нас. Поэтому матч закончился вничью.

    — То есть это ничья справедливый и логичный результат?

    — Получается, что так.

    Источник: KazanFirst

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    14.08.2016 01:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2016, 07:32

      Ну сейчас каждый будет визжать-что по игре они были равным Спартаку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Диктор 14 августа 2016, 09:51

      Визжать?
      Ты ничего не перепутал?

      -2
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