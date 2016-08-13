Петреску: «Я не могу понять, что происходит с «Кубанью»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал разгромное поражение от «Химок» (1:4).

– Сложно что-то говорить после 1:4, но я считаю, что счет не отражает того, что происходило на поле. Мы забили мяч, но судья его не засчитал. «Химки» же один раз дошли до наших ворот, и послали мяч в сетку. Первый тайм закончили со счетом 0:1. Очень жаль, что когда Обухов отыграл один мяч, мы не смогли сохранить дыхание этой игры. Ситуация очень сложная, нам нужно всем собраться, чтоб выйти из нее. Ниже опускаться уже некуда.

– В чем главная причина того, что команда за семь матчей не одержала ни одной победы?

– Тут не одна причина, тут их очень много. Виноваты все: и тренеры, и руководство, и футболисты. И судейство нам не благоволит. Я никогда не был в такой ситуации, и не могу понять, почему так происходит.