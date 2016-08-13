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Петреску: «Я не могу понять, что происходит с «Кубанью»

13 августа 2016, 20:26
9

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал разгромное поражение от «Химок» (1:4).

– Сложно что-то говорить после 1:4, но я считаю, что счет не отражает того, что происходило на поле. Мы забили мяч, но судья его не засчитал. «Химки» же один раз дошли до наших ворот, и послали мяч в сетку. Первый тайм закончили со счетом 0:1. Очень жаль, что когда Обухов отыграл один мяч, мы не смогли сохранить дыхание этой игры. Ситуация очень сложная, нам нужно всем собраться, чтоб выйти из нее. Ниже опускаться уже некуда.

– В чем главная причина того, что команда за семь матчей не одержала ни одной победы?

– Тут не одна причина, тут их очень много. Виноваты все: и тренеры, и руководство, и футболисты. И судейство нам не благоволит. Я никогда не был в такой ситуации, и не могу понять, почему так происходит.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Химки Петреску Дан
Комментарии (9)
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Dos_Santos
1471112280
Вот уж клуб-загадка
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Polilux
1471122653
Два раза в одну воду не войти.
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арейская
1471129695
А чего тут понимать, уходил Петреску из одного "Динамо", пришел совсем в другой, ну а как иначе, если доигрались до ФНЛ?
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За Кубань
1471152541
Шикардос!!!
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1bear
1471155310
...была команда–и нету... ...искать виновных бесполезно...
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