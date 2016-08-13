Скрипченко: «Игрокам «Урала» надо было просто выбить мяч и заработать очко»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко отметил, что его подопечные выдержали план на игру третьего тура РФПЛ с ЦСКА (0:1). Специалист подчеркнул, что екатеринбуржцам немного не хватило, чтобы удержать ничью.

«Думаю, план на игру выдержали. «Урал» действовал вторым номером и в первые тридцать минут постарался навязать плотную борьбу, чтобы потом разжимать свою контратакующую пружину. Но игра идет до последних минут. Нужно было просто вынести этот мяч и заработать одно очко. Будем работать дальше.

Счастливая белая рубашка? Сейчас около тридцати градусов, просто в белой одежде удобнее и менее жарко», – прокомментировал Скрипченко в эфире телеканала «Матч ТВ».