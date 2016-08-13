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  • Ловчев: «Лодыгин играет безобразно. У нас есть только один первый номер – Акинфеев»

Ловчев: «Лодыгин играет безобразно. У нас есть только один первый номер – Акинфеев»

13 августа 2016, 16:38
21

Футбольный эксперт Евгений Ловчев остался недоволен действиями голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 3-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:2).

«Он отыграл просто безобразно. Я все время говорю, что у нас есть только один первый номер – Акинфеев. Но некоторые болельщики, чаще всего спартаковские, не хотят этого признавать. Вспоминают историю на чемпионате мира в Бразилии, где Акинфеев пропустил обидный гол. Но это все прошло, а Игорь остался первым номером. И продолжает это доказывать. Вспомните недавний матч с «Оренбургом», когда он выбил мяч с ленточки. То есть в каждом матче Игорь выручает. Так что Лодыгин ли, Гилерме ли Акинфееву не ровня.

Знаете, пока Лодыгин был новичком, ему надо было доказывать – тренеру, людям – что он состоятелен. Тогда Юрий был собран. Как только Лодыгин почувствовал, что в клубе он номер один, что в сборную вызывается – все. Чуть расслабился, зазнался – вот такие вещи и происходят», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Акинфеев Игорь Лодыгин Юрий Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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Asbjorn
1471095828
Конечно вспоминают,так же как и Филимонову вспоминают ошибку с Украиной
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Nesterenko
1471095832
Гилерме отличный!!!
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World_football
1471096677
Любит он обсуждать седой,спартаковец
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mik1954
1471096696
Серафимыч бы себя вспомнил, как с точки в угловой флажок попал, и с мясом в первую лигу вылетал, критик хренов...
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Joko21
1471097837
после таких чудачеств обязаны дать шанс Кержакову!
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Kollljan
1471098773
этот Ловчев ни как тренер, ни как эксперт, да и игрок был ниже среднего.
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Pourport
1471099409
С № 1 врядли поспоришь
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Salim73
1471102445
Юра никакой
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Garrincha58
1471104567
Лодыгин просто не умеет играть ногами особенно по катящемуся мячу а тренеры его к сожалению до сих пор не научили а это сегодня очень важная часть мастерства вратарей. Кстати вчера на 1-й минуте Лодыгин ошибся а защитники опять тут же пасуют ему назад надо было почувствовать что вратарь не в своей тарелке Я считаю Гарай и Нету вчера виноваты в обеих пропущенных голах а не вратарь
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чепушило
1471116261
Там на ленточке был гол чистый
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