Ловчев: «Лодыгин играет безобразно. У нас есть только один первый номер – Акинфеев»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев остался недоволен действиями голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 3-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:2).

«Он отыграл просто безобразно. Я все время говорю, что у нас есть только один первый номер – Акинфеев. Но некоторые болельщики, чаще всего спартаковские, не хотят этого признавать. Вспоминают историю на чемпионате мира в Бразилии, где Акинфеев пропустил обидный гол. Но это все прошло, а Игорь остался первым номером. И продолжает это доказывать. Вспомните недавний матч с «Оренбургом», когда он выбил мяч с ленточки. То есть в каждом матче Игорь выручает. Так что Лодыгин ли, Гилерме ли Акинфееву не ровня.

Знаете, пока Лодыгин был новичком, ему надо было доказывать – тренеру, людям – что он состоятелен. Тогда Юрий был собран. Как только Лодыгин почувствовал, что в клубе он номер один, что в сборную вызывается – все. Чуть расслабился, зазнался – вот такие вещи и происходят», – сказал Ловчев.