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    «Локомотив» не будет продавать Чорлуку

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб не будет продавать защитника Ведрана Чорлуку во время летнего трансферного окна.

    – В клубе есть официальное предложение по Чорлуке?

    – Клуб Чорлуку не продает.

    – Сам Чорлука не хочет уехать?

    – Подождите, есть контракт, действующий еще два года. Два года – не год, не половина. Живем в рамках этих контрактов. Чорлуку в настоящее время мы не рассматриваем на продажу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.08.2016 14:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 13 августа 2016, 15:30

      Конечно же, не продаёт, и не сомневался ни секунды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 августа 2016, 15:25

      эхх.. не успела оля продать задешево Чорлуку и откат в радикюль положить.. печалька для олюшки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 15:04

      Будем надеяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 13 августа 2016, 14:34

      Бояться из ПФЛ вылететь

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 13 августа 2016, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такое бревно нужно самому,
      Такое бревно не дам никому. )

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 августа 2016, 14:21

      а то каждый день уток пхают. уже 100 опровержений было

      1
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