«Локомотив» не будет продавать Чорлуку

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб не будет продавать защитника Ведрана Чорлуку во время летнего трансферного окна.

– В клубе есть официальное предложение по Чорлуке?

– Клуб Чорлуку не продает.

– Сам Чорлука не хочет уехать?

– Подождите, есть контракт, действующий еще два года. Два года – не год, не половина. Живем в рамках этих контрактов. Чорлуку в настоящее время мы не рассматриваем на продажу.