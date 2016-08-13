«Локомотив» не будет продавать Чорлуку

Конечно же, не продаёт, и не сомневался ни секунды.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб не будет продавать защитника Ведрана Чорлуку во время летнего трансферного окна.
– В клубе есть официальное предложение по Чорлуке?
– Клуб Чорлуку не продает.
– Сам Чорлука не хочет уехать?
– Подождите, есть контракт, действующий еще два года. Два года – не год, не половина. Живем в рамках этих контрактов. Чорлуку в настоящее время мы не рассматриваем на продажу.