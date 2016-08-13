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    Аршавин: «Поначалу Адвокат занимался муштрой в «Зените», а затем просто не мешал нам»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, какую роль в успехах «Зенита» сыграл бывший наставник команды Дик Адвокат. Об этом экс-игрок петербургского клуба рассказал в интервью prosportkz.kz.

    – Не сказал бы, что Адвокат поставил такой футбол. Я уже где-то говорил, что его собирались выгонять в 2007-м, а потом решили оставить. После этого у меня на тренировке была мысль, что он… Вообще он бывает взбудоражен, высказывает, чем недоволен. Но та тренировка вроде шла в размеренном темпе, что-то не получалось, что-то получалось, а он просто смотрел с бровки. И пошло все само собой, потом он просто не мешал тем футболистам, которые составляли костяк «Зенита».

    – А кто тогда делал игру в «Зените»? Назовете пару фамилий?

    – Мы все делали. Просто не скромно будет говорить конкретно кто. У нас хороший коллектив был.

    – Получается, Дик в своей апатии смог вас раскрепостить?

    – Он просто не мешал, я так своими словами скажу. По прошествии времени у нас были не самые ординарные ситуации, когда нужно было принимать человеческие решения. Именно по жизни. Чисто в человеческом плане, чтобы в команде сохранилась нормальная рабочая атмосфера, он по жизни, как оказалось, принимал правильные решения. На мой взгляд, в этом его заслуга.

    Теперь хочу сказать о нем, что как человек он очень сильный и в принципе очень грамотный. За этого человека можно заступиться и пойти с ним, как раньше говорили, на войну, в разведку. А главное, он может просто не мешать.

    Когда перед финалом Кубка он в отеле увидел полный холодильник колы, он так скептически на него посмотрел, а потом, когда весь лимонад оттуда стал пропадать, он был недоволен, но побоялся что-то сказать (улыбается). Потому что главное, чтобы все остальные футболисты были довольны.

    В самом начале он был еще жестче. Мы встречались в лифте, друг на друга смотрели, в тех ли носках или шортах вышли. Реально, если человек не в тех носках, он ехал в номер и переодевался.

    Не то чтобы Дик занимался буквоедством, но муштровал. Он выстроил дисциплину, которая, так или иначе, по прошествии времени смягчалась. Он нас узнавал, мы – его. В целом он поддерживал тот фон, на котором хорошие футболисты сумели сыграться и получали удовольствие от того, что мы вместе и показываем хороший футбол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 08:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +368

      mik1954 13 августа 2016, 13:20

      При генерале была классно поставлена командная игра....

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 13 августа 2016, 11:11

      По его словам это не тренер, а непонятно какой человек , который следит за носками,колой и смотрит как люди тренируются при этом не принимая в это никакого участия, как статуи!Может слепите себе в Зенит такую еще и выиграете ещё что-нибудь:D

      2
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 13 августа 2016, 10:24

      Хурму какую то бессвязную пронес.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 13 августа 2016, 10:11

      дик-самый продуктивный тренер зенита-это факт.

      1
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      Рейтинг: +24

      Индзаги супер-пиппо 13 августа 2016, 09:52

      Что за хрень?вроде и не перевод с английского,вообще ничего не понятно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +34

      Bayern Andr > Индзаги супер-пиппо 13 августа 2016, 09:58

      что не понятого?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 09:43

      как он "смог" поставить игру сборной России мы увидели. Средний тренер, без каких-либо выдающихся заслуг

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Joko21 20 августа 2016, 23:16

      По сравнению со Слуцким, мастер экстра класса.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 августа 2016, 09:16

      Интервью в переводе с казахского?

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 13 августа 2016, 09:11

      Шава и сейчас бы не помешал Зениту по крайней мере лучше чем Керж-этот вообще никакой

      -1
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Garrincha58 13 августа 2016, 10:13

      Керж никакой, потому что выходит за 10 минут до конца. Аршавин в таком игровом режиме был бы еще более никакой.

      3
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      Рейтинг: +12

      slavajah > Вомбат 13 августа 2016, 11:02

      Надо больше игрового времени Кержу, тогда разыграетца.

      2
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