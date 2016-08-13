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    Нобоа: «Не знаю, кто дальше будет играть за «Ростов». У нас всего 13 футболистов»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России посетовал на сложную финансовую обстановку в команде.

    – Что сейчас делать «Ростову» в той сложной ситуации, в которой оказалась команда после отставки Бердыева? Что происходит сейчас внутри команды?

    – Время покажет. Время идет, у нас новый тренер. Мы не знаем, что дальше будет с Бердыевым. Я, как игрок, тоже не знаю, что будет дальше. Мы думаем о том, кто будет следующим тренером, о других командах, не знаем, будут ли в «Ростове» деньги. Ничего непонятно. А ведь скоро нам предстоят матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Возможно ли в такой ситуации выходить на поле и полностью выкладываться?

    – Очень трудно. Мы готовимся к игре на 100 процентов. Но головой мы находимся в другом месте. Все думают, будут ли деньги, переходить ли в другую команду.

    – Как вы будете настраиваться на матчи с «Аяксом»?

    – Так же, как и на «Андерлехт». Будем готовиться на 100 процентов, но сейчас у нас всего тринадцать игроков. Больше нет. Травма у Калачева, у Баштуша болит колено. Я не знаю, кто будет играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2016 00:41
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 13 августа 2016, 10:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда я писал, что Бердыев поступил просто отвратительно по отношению к Ростову и всему российскому футболу болельщики Ростова меня минусовали. Ну, так теперь и не кричите.

      -4
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 > Антибиотик 13 августа 2016, 11:22

      Мне интересно , вот не платили б вам деньги на работе , не выполняли б ни одного условия вашего , а ещё кричали б даывай работать , чё ты филонишь и штрафовали ...Вы б работали ????????? Думаю нет , уволились бы ...а теперь вопрос , чтоб вы отвечали на слова сотрудников , когда они вас называли предателем , отвратительно поступившим ? Никто не знает что там случилось и не наше дело обсуждать человеческий поступок , не зная сути ....каждый человек свободен и поступает так , как ему удобно , а не исходя из каких то непонятных соображений

      8
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Зенит оле оле ола 13 августа 2016, 15:27

      а при чем тут количество бабла, главное смысл, не важно много или мало но не платят, тебя ни во что не ставят, игроков не покупают да еще и говорят что матчи сдаешь

      0
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      ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич > Зенит оле оле ола 14 августа 2016, 18:47

      Да какая разница, какая у него зарплата - это все такая же наемная работа, пускай и высокооплачиваемая. Абсолютно так же, как и для других наемных рабочих действует трудовой кодекс.
      То что он получает большие деньги - следствие ответственности занимаемой должности, небольшого объема рынка труда, все топ-менеджеры в любой сфере получают большие деньги, потому что на них зиждется большая часть процессов.
      Помимо того, что не платили зарплату ему, не платили ее и сотрудникам, игрокам.

      Все вопросы и притензии только к руководству Ростовской области.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Аликерич 14 августа 2016, 22:25

      Все хороши...

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 13 августа 2016, 10:01

      надо чтобы сверху назначили спонсора Ростова. не можно терять такую команду!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 09:55

      Ростов в этом сезоне скорее всего свалится в зону вылета. Мне кажется они не оправятся после ухода Бердыева. Сейчас пол костяка команды разойдется

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Joko21 13 августа 2016, 11:30

      Возможно что расформеруют.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 августа 2016, 09:55

      Ключевые слова: будут ли в Ростове деньги...

      -1
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      Рейтинг: +96

      P_D > Zenit-84 13 августа 2016, 12:36

      ну главное у бомжей они есть.с тухлой купленной победой

      2
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      Рейтинг: +62

      nik33 13 августа 2016, 09:22

      не совсем понятно а кто новый тренер у Ростова?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > nik33 13 августа 2016, 09:52

      Пока помощник Бердыева

      -2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2016, 09:22

      Иногда революции начинаются с пустяка....

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 13 августа 2016, 09:53

      Всегда!!!

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 13 августа 2016, 09:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так и будете бегать за Бердыевым профи называются ну что ж валите в Шпартак не думаю что там вам готовится теплый прием

      -4
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      Рейтинг: +508

      triton004 13 августа 2016, 09:13

      Такую команду разваливают,это трындец какой то. Скоро одни московские и питерские команды остануться.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > triton004 13 августа 2016, 09:17

      Нет.Нужны спаринг-партнеры.Для этого нас и держат

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 августа 2016, 08:58

      Нужно срочно убрать это руководство областью и дать возможность
      про финансировать команду с учетом трансферных приобретений игроков.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 13 августа 2016, 09:07

      Надо Путина попросить)))

      -1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 13 августа 2016, 08:41

      хм

      0
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