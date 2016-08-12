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  • Черчесов: «Есть еще три тура, чтобы определить состав сборной России»

Черчесов: «Есть еще три тура, чтобы определить состав сборной России»

12 августа 2016, 23:52
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда будет объявлен состав национальной команды на товарищеский матч с Турцией.

«Есть еще три тура, чтобы определиться со списком. Понятно, что кто-то сыграл не на своем уровне, кто-то уже показывает хорошую игру. Кто-то набирает форму чуть раньше, кто-то чуть позже. Надо внимательно посмотреть за кандидатами и определиться.

Многие игроки, участвовавшие в Евро, только начали свои выступления после перерыва. Есть много нюансов, надо все оценить и уже потом делать выводы», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия Турция Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Alessandro_grande
1471036368
Ну да, за 6 туров, можно определить состав сборной на ЧМ 18.....ахаха
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ivanthebest
1471036958
Главное обойтись без старпёрского конского центра обороны и наигрывать туда других ребят, тогда может и к ЧМ какой толк будет. Если же будут старпёры, то ЧМ считай провален... Ничего личного, просто если на Евро они так безвольно впускали, то что будет через 2 года, когда они станут ещё старше и медленнее?
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Garrincha58
1471037551
выбирать то не из кого
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ДАША Д
1471060794
А наберет все тех же.
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yorgenbarenz
1471067129
Кокошу не забудь пригласить. Кокоша будет лучшим против Ганы. Лёд тронулся,господа ! Не зря народ петицию писал-хер на него власть положила.Поставили непреклонного самодура в сборную,чтобы оставить всё так,как есть.Другой бы сказал на старте карьеры: Народ требовал убрать этих зажравшихся и бездарных уёбков. Придётся набирать новых игроков и готовиться к ответственному турниру.
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Joko21
1471070852
Что-то мне подсказывает, что в сборной мы будем видеть все те же лица
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Koorantt
1471071655
"Многие игроки, участвовавшие в Евро"..... Все ясно
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APchelov
1471074607
Ты определишься! Ничего не изменится.
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prtcs
1471083180
Дружок, ни чего нового ты не придумаешь. Но лицо, а у тебя его и было, как тренера, потеряешь, но на жизнь в своей Австрии своим обеспечишь.
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pktsoev
1471091083
Вот состав сб. России на игру с турками: вратари-С.Джанаев(В. Габулов-И.Абаев) защита А.Дудиев-А.Засеев-Р.Камболов-И.Цаллагов (Г.Тигиев-Б.Хадарцев-Гиголаев) полузащита:А.Касаев-Г.Габулов-А.Чочиев-А.Хубулов (Гатагов-Д.Дзахов-С.Таказов) нападение С.Гогниев-А.Дзагоев (Р. Суанов)
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