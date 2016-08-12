Черчесов: «Есть еще три тура, чтобы определить состав сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда будет объявлен состав национальной команды на товарищеский матч с Турцией.

«Есть еще три тура, чтобы определиться со списком. Понятно, что кто-то сыграл не на своем уровне, кто-то уже показывает хорошую игру. Кто-то набирает форму чуть раньше, кто-то чуть позже. Надо внимательно посмотреть за кандидатами и определиться.

Многие игроки, участвовавшие в Евро, только начали свои выступления после перерыва. Есть много нюансов, надо все оценить и уже потом делать выводы», – сказал Черчесов.