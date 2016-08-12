Жулиано: «Очень счастлив, что смог помочь «Зениту» победить»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб. Напомним, что бразилец забил гол в матче третьего тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

«Я очень счастлив, что мне удалось принять участие в игре. Уже две недели тренируюсь с командой, и сегодня тренер доверил мне, выпустив в перерыве. Я смог помочь команде, это очень здорово.

В моменте с пенальти Гарай взял мяч. Я подошел и попросил пробить. Это было наше совместное решение. Я счастлив, что смог это сделать», – сказал Жулиано.