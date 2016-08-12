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    Джано пропустит встречу против «Рубина»

    «Спартак» сегодня отправился на гостевой матч третьего тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, встреча состоится в Казани 13 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

    В распоряжении исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 19 футболистов: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Ещенко, Денис Кутин, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Артем Тимофеев, Ромуло, Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.08.2016 20:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 13 августа 2016, 18:30

      Джано как всегда, только начнет играть и сразу травма. Жаль.

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 13 августа 2016, 12:19

      Глушаков Зобнин и Фернандо закроют центр ,дома Песьяков Боккети Кутепов Комбаров Ещенко Таски , атака Промес и Зе

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 13 августа 2016, 06:58

      на моей памяти эти не первый его случай... он очень подвержен травмам...
      игрок то классный.. но травмы не дадут ему сделать карьеру(

      0
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 12 августа 2016, 21:32

      Пару игр всего неплохо выдал и снова "сломался". А уж какие дифирамбы ему пели... Жаль. Второго такого шанса может и не быть

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 12 августа 2016, 21:11

      Хрусталь.

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