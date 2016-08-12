Бердыев будет помогать Кириченко в матчах с «Аяксом»

«Ростов» внес изменения в заявку команды на матчи заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов против «Аякса». Российский клуб дозаявил Курбана Бердыева, который теперь числится не главным тренером, а помощником Дмитрия Кириченко.

В «Ростове» рассчитывают, что будущий наставник «Спартака» продолжит консультировать тренерский штаб команды в ближайших играх.

Напомним, что матчи между «Ростовом» и «Аяксом» состоятся 16 и 24 августа.