Бердыев будет помогать Кириченко в матчах с «Аяксом»

Во молодчина, вот это поступок! Не кинул, продолжает хоть как помогать. Надеюсь, нормально настроит команду на Аякс
«Ростов» внес изменения в заявку команды на матчи заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов против «Аякса». Российский клуб дозаявил Курбана Бердыева, который теперь числится не главным тренером, а помощником Дмитрия Кириченко.
В «Ростове» рассчитывают, что будущий наставник «Спартака» продолжит консультировать тренерский штаб команды в ближайших играх.
Напомним, что матчи между «Ростовом» и «Аяксом» состоятся 16 и 24 августа.