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    Бердыев будет помогать Кириченко в матчах с «Аяксом»

    «Ростов» внес изменения в заявку команды на матчи заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов против «Аякса». Российский клуб дозаявил Курбана Бердыева, который теперь числится не главным тренером, а помощником Дмитрия Кириченко.

    В «Ростове» рассчитывают, что будущий наставник «Спартака» продолжит консультировать тренерский штаб команды в ближайших играх.

    Напомним, что матчи между «Ростовом» и «Аяксом» состоятся 16 и 24 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 19:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 12 августа 2016, 22:25

      Во молодчина, вот это поступок! Не кинул, продолжает хоть как помогать. Надеюсь, нормально настроит команду на Аякс

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 12 августа 2016, 21:47

      Если Киря чему то научился у Бердяева за это время, было б классно

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 12 августа 2016, 21:35

      В сборную его)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Индзаги супер-пиппо 12 августа 2016, 20:59

      Поступки этого человека вызывает только уважание

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 августа 2016, 20:57

      Контракт со Спартаком не подписан из-за пока еще не расторгнувшего контракта с Ростовом. Курбан Бекиевич заявлен на игру с Аяксом в Голландии. Все контракты и назначения оформляются через УЕФА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 12 августа 2016, 20:08

      хе-хе-хе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 августа 2016, 19:47

      На две ставки работает

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 августа 2016, 19:25

      и это правильно ..интересы страны превыше всего

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 19:21

      Лучше бы еще сезон в Ростове провел. Команда раскрылась. В ЛЧ могли б вместе шороху навести

      2
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > Joko21 12 августа 2016, 20:09

      Барселону,например на Камп обыграть)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin > cskajeka 12 августа 2016, 20:14

      Реал

      2
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > cskajeka 12 августа 2016, 22:17

      все возможно))

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