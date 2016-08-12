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    Орлов: «Ростов» сейчас как раненый зверь, который против «Зенита» будет сражаться насмерть»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

    «Зенит» должен забить, два матча — ни одного забитого мяча, должен забить, конечно. Но знаете, сейчас «Ростов» как раненый зверь, у них и команда готова разбежаться и на чемоданах, но они хотят же себя продать, в хорошем смысле, они хотят показать, на что они способны как игроки, потому что они сейчас будут уходить в разные клубы, полкоманды уйдет, вот увидите.

    Да, их разберут, потому что везде будут лучше условия, ведь слышите же интервью — там недоплачивают, поэтому… А раненый зверь чем опасен — он сражается насмерть, бьется за свою жизнь, и в спорте такое бывает. Надо очень быстро забить гол, и тогда все будет намного проще и легче», – отметил Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.08.2016 19:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 12 августа 2016, 20:30

      Как в воду глядел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 12 августа 2016, 20:24

      Вот "Ростов" и шпилит "Зенит" в Петербурге... Зенитовцы - дно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 августа 2016, 20:09

      орлов как старый маразматик..пьёт нервно валидол сейчас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      shuhomet 12 августа 2016, 19:52

      Вперёд Сельмаш

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2016, 19:27

      И тут Генаху понесло...

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