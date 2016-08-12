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    Пашинин: «Уход Черевченко повлиял эмоционально»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал подготовку команды к матчу третьего тура чемпионата России против грозненского «Терека».

    – Уход главного тренера повлиял на команду?

    – На физическом состоянии точно не сказался, но в эмоциональном плане, конечно, повлиял. Мы разговаривали с футболистами на эту тему. Все – профессионалы и понимают, что необходимо ответственно выполнять свои функции. Встреча в неформальной обстановке? Мы каждый день тренируемся на базе. Этого времени достаточно, чтобы все обсудить.

    – Разбирали матч с «Томью»?

    – Указали ребятам на моменты, которые нужно избегать. Необходимо извлечь урок и двигаться дальше. В любом случае, от таких вещей никто не застрахован.

    – Вам хотелось бы укрепить какие-либо позиции в составе?

    – Любой тренер хочет, чтобы команда становилась сильнее.

    – У вас была встреча с президентом клуба. О чем беседовали?

    – Самая обычная встреча, которые бывают в начале сезона. Геркус познакомился с футболистами, обсудил основные проблемы и озвучил задачи на сезон.

    – Какие задачи у «Локомотива»?

    – Всегда самые высокие. Мы должны попадать в зону еврокубков.

    – Для решения серьезных задач нужны серьезные игроки. Обсуждали этот вопрос?

    – У нас все игроки серьезные. Прошлый сезон это показал. До самого финиша мы шли на высоких местах в турнирной таблице.

    – На встрече с президентом обсуждали ваш кредит доверия?

    – Сказали, что я готовлю команду к матчу с «Тереком» и пожелали удачи. Все верят, что результат будет положительным. Никакой недооценки быть не может. В воскресенье это уже сыграло с нами злую шутку.

    – «Локомотив» изменится в плане игры после ухода Черевченко?

    – Даже если бы хотелось что-то изменить, за такой короткий срок это невозможно сделать.

    – Тренерский штаб покинули несколько человек. Будете искать им замену?

    – Да, на замену должны прийти специалисты, которые будут выполнять их функции.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.08.2016 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 15:44

      Черевченко ещё мог принести пользу.

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