Чемпионат Франции – на «Бомбардире»

В пятницу матчами «Бастия» – «ПСЖ» и «Монако» – «Генгам» возьмет свой старт чемпионат Франции по футболу.

Парижане этим летом остались без своей главной звезды – Златана Ибрагимовича, который перешел в «МЮ», так что теперь им надо найти адекватную замену для шведа. Интересно будет следить и за «Марселем», который под прессом больших долгов расстался со многими своими звездами.

Пристально следить за Лигой 1 вы сможете в специальном разделе. Также советуем посмотреть вам календарь встреч, чтобы не пропустить самые яркие игры турнира. Трансферное окно сейчас в самом разгаре, поэтому ознакомьтесь со всеми переходами чемпионата.

И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

«Бастия» – «ПСЖ». Сделать ставку

«Монако» – «Генгам». Сделать ставку