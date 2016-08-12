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    Воронин: «Я перешел в «Динамо», чтобы заработать»

    Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, чем он руководствовался, когда принял предложение российского клуба.

    «Я приехал, чтобы заработать. А Халк зачем в «Зенит» перешел? Думаете, он что-то знал про Санкт-Петербург, про историю города? Ему положили зарплату в 7 миллионов евро – вот он и согласился. Ради чего он сейчас в Китай отправился, за медалями какими-то? У него ведь наверняка были варианты в Англии, Испании, возможность играть в Лиге чемпионов. Это’О с Роберто Карлосом почему оказались в «Анжи»? Потому что им Махачкала сильно нравится? Для чего приехали в Россию Кураньи, Мисимович, Джуджак? Чтобы в сборную попасть через московское «Динамо»? Они приехали, так как ни в одном другом клубе мира им не дали бы столько денег. Почему нет? Москва – классный город. В «Динамо» – потрясающие условия, одна из лучших баз на территории бывшего СССР. И задачи амбициозные, и премиальные хорошие. Люди тупо заработали деньги и поехали дальше – жить своей жизнью. А «Динамо» вылетело в первую лигу», – заявил он.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2016 10:28
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 августа 2016, 06:53

      Так в ФНЛ вроде есть потолок зарплат, там не разгуляешься.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 12 августа 2016, 22:34

      Ворона молодец. Ты лучший по правде .

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 августа 2016, 16:50

      Все честно сказал

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 15:58

      А мы и не сомневались. А ведь неплохо он играл за Динамо, ага, помните, как Терек опустили 6:2?

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      Рейтинг: +134

      Заря 12 августа 2016, 15:02

      Так то он свои деньги отрабатывал на поле честно

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 августа 2016, 15:02

      Не удивил!Я то все думали,что Халк за европейскими трофеями приехал!Дело не в том,что футболисты лопатой гребут в РФПЛ.Посмотрите сколько деревянные Кокорины,Мамаевы,Тарасовы и т.д получают!?Вся команда Лестер Стити в чемпионском сезоне в АПЛ получала меньше одного Кокорина(в месяц).Откаты большие,чиновники довольны,шикуют!Власть менять пора,только это поможет!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > джон базелон 12 августа 2016, 16:16

      MLS комментируй, че тебя занесло сюда ? ..и не откаты , а sales комиссионные за оформление сделки , просто в соединенном королевстве откаты возведены взакон поэтому все легально , а экстремистские призывы брось неблагодарное это дело

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Zubo 12 августа 2016, 16:51

      "Власть менять",это не " экстремистские призывы".Он правильно говорит,ведь скоро выборы в думу и нужно выбрать достойных,то есть,не выбирать продажных.А через год-выборы ВВП.И если не сможет пересажать всех коррупционеров ,то мы можем избрать другого президента,например Медведева.

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 августа 2016, 14:29

      статья больше не о себе, а товарищей сдать )))))))

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 августа 2016, 12:54

      Да нууууу..... А как-же "ясдетстваболел"??? )))

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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr > VIPded 12 августа 2016, 13:19

      Ну, болел-то Воронин за киевское Динамо, а не за московское. В первопрестольную конкретно за баблом.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 августа 2016, 12:43

      Кто-то в Китай валит, а хохлы чтобы поднять бабла в Россию

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 августа 2016, 12:41

      Мужик честно сказал, все как есть.

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk > афоня72 12 августа 2016, 12:59

      Согласен, он сказал как есть. За это ему респект

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